Мугуруса: все в Испании восхищаются Феррером и его боевым духом

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала выступление в паре с соотечественником Давидом Феррером на Кубке Хопмана.



«Как только я приехала в Перт, тут же восхитилась им. Мы все в Испании восхищаемся Давидом и его боевым духом, ведь он на протяжении 20 лет играет в теннис и на протяжении 20 лет находится на высоких местах в рейтинге. Я очень многому научилась у него за минувшую неделю — он прекрасный наставник.



Да, мы не добрались до финала, но я выиграла два матча в одиночке и рада такому результату, ведь именно ради этого я тренировалась на протяжении предыдущего месяца», — цитирует Мугурусу Tennis World USA.

Напомним, что 36-летний Феррер планирует завершить профессиональную карьеру на турнире в Мадриде.