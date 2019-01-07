Кирьос: не исключаю, что грядущий Australian Open станет для меня последним

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что предстоящий Открытый чемпионат Австралии может стать последним в его карьере.



«Подобные решения всегда продиктованы травмами, поэтому никогда нельзя гарантированно заявить о своих дальнейших планах. Я уже сыграл на многих турнирах «Большого шлема» и знаю, что ничего нельзя планировать или обещать. Я просто хочу выйти на корт и сделать всё, на что способен», — заявил 23-летний Кирьос в ответ на соответствующий вопрос журналиста The Age.



Лучшим результатом Кирьоса на Открытом чемпионате Австралии стал выход в четвертьфинал, который он оформил в 2015 году. На прошлогоднем Australian Open Ник сумел добраться до четвёртого раунда, где уступил болгарину Григору Димитрову.