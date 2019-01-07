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Шаповалов уступил Соузе в первом круге турнира в Окленде

Шаповалов уступил Соузе в первом круге турнира в Окленде
Теннис / ATP

Канадец Денис Шаповалов (7) проиграл свой стартовый матч португальцу Жоау Соузе на соревнованиях в Окленде (Новая Зеландия) — 6:4, 4:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Шаповалов отметился 11 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 12. Победитель встречи выполнил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 у него имевшихся.

Следующим соперником Соузы станет представитель Великобритании Кэмерон Норри, который ранее оказался сильнее француза Бенуа Пэра.

Соревнования категории ATP 250 с призовым фондом $ 527 880 завершатся в воскресенье, 13 января. Действующим чемпионом турнира является испанец Роберто Баутиста-Агут.

07 января 2019 года, понедельник. 09:15 МСК
Окленд. 1-й круг
Жоау Соуза
Жоау Соуза
Португалия
 
 
 
Денис Шаповалов
Денис Шаповалов
Канада
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