Бертенс вышла во второй круг турнира в Сиднее

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Сиднее (Австралия) под седьмым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв американку Бернарду Перу, попавшую в основную сетку в статусе «лаки-лузера», со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Кики 9 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Бертенс поспорит с победительницей поединка Гарбинье Мугуруса (Испания) — Карла Суарес-Наварро (Испания).

Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.