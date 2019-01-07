Медведев снялся с турнира в Сиднее, где ему предстояла защита титула

Россиянин Даниил Медведев отказался от выступлений на соревнованиях в Сиднее (Австралия) из-за усталости, об этом сообщается в официальном «твиттере» турнира.



Усталость у 22-летнего спортсмена накопилась после выступлений в Брисбене, где он вышел в финал и уступил японцу Кей Нисикори.



«Я очень разочарован таким решением, но позади непростая неделя в Брисбене, поэтому мне нужно взять пару дней на восстановление и подготовку к Australian Open. В Сиднее я выиграл свой первый титул, поэтому я с нетерпением жду своего возвращения на этот турнир», — заявил россиянин.



На Sydney International Медведев был посеян под вторым номером. Его место в основной сетке займёт японец Таро Дэниэл. Напомним, Даниил является действующим победителем турнира.

Медведев в трёх сетах проиграл Нисикори в финале турнира в Брисбене