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Де Минор обыграл Лайовича на старте турнира в Сиднее

Де Минор обыграл Лайовича на старте турнира в Сиднее
Теннис / ATP

Австралиец Алекс де Минор (5) вышел во второй раунд соревнований в Сиднее (Австралия), в двух партиях обыграв сербского теннисиста Лушана Лайовича — 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. На счету победителя матча 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Лайович отметился 4 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 1 брейком.

Следующим соперником пятой ракетки Sydney International станет американец Райлли Опелка, ранее обыгравший Альберта Рамоса-Виньоласа из Испании.

Соревнования категории ATP 250 завершатся в воскресенье, 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.

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