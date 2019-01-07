Путинцева обыграла Гаврилову в первом круге турнира в Сиднее

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, пробившаяся в основную сетку турнира в Сиднее (Австралия) через квалификацию, вышла во второй круг. В стартовом раунде она в двух партиях обыграла австралийку Дарью Гаврилову, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Путинцева ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Путинцева поспорит с победительницей поединка Слоан Стивенс (США, 4) — Екатерина Александрова (Россия).

Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.