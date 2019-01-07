Кирьос обыграл Надаля на выставочном турнире в Сиднее

Австралиец Ник Кирьос оказался сильнее второй ракетки мира из Испании Рафаэля Надаля в выставочном матче Fast4 в Сиднее (Австралия) — 4:0, 3:4 (3:5), 5:3.



Напомним, оба теннисиста пропускают соревнования в Сиднее, которые проходят на этой неделе, и готовятся к выступлению на Открытом чемпионате Австралии.



По регламенту турнира между собой соревнуются команды Австралии и Остального мира. Соревнования играются в формате трёх сетов. В каждой из партий для победы нужно выиграть четыре гейма. При счёте 3:3 играет укороченный тай-брейк. При счёте 1:1 по партиям победитель определяется также при помощи тай-брейка до пяти.



Ранее Кирьос не исключил, что грядущий Australian Open может стать последним в его карьере.