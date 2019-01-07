Ястремская: постараюсь подобрать верную тактику на матч с Лапко

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над немкой Лаурой Зигемунд в первом круге турнира в Хобарте со счётом 6:3, 6:1.

«Я впервые выступаю здесь, и мне всё очень нравится. Я благодарна зрителям, которые пришли на стадион сегодня. Условия были непростыми из-за ветра, но нужно было к этому привыкнуть. Это мне удалось. Рада, что прошла дальше.

Я немного нервничала, потому что это был мой первый матч в году. Брисбен я в расчёт не беру. Я была готова контролировать то, что было мне под силу. Важно было сохранять концентрацию и стабильность. Это был хороший матч. Я старалась выкладываться в каждом розыгрыше и бороться за каждое очко.

В межсезонье мы хорошо поработали над моим физическим состоянием, а затем занялись отдельными компонентами моей игры. Я внесла некоторые изменения и добавила вариативности в свои действия», — цитирует Ястремскую официальный сайт тура.

Во втором круге Даяна сыграет с Верой Лапко из Беларуси.

«Мы встречались несколько раз в прошлом году и в 2017-м. Это сильная соперница. Я постараюсь подобрать верную тактику на этот матч», — сказала украинка.

Павлюченкова в трёх сетах проиграла Лапко на старте турнира в Хобарте