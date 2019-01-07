Надаль и Раонич выиграли выставочный турнир Fast4 в Сиднее

Испанец Рафаэль Надаль и канадец Милош Раонич в составе сборной Остального мира стали победителями выставочных соревнований Fast4 в Сиднее.



В решающей парной встрече они на решающем тай-брейке обыграли сборную Австралии в составе Ника Кирьоса и Джона Миллмана — 4:1, 1:4, 4:3 (5:4). Австралийцы вели на тай-брейке со счётом 4:2, однако не сумели взять ни одну из трёх своих подач.



Напомним, в первом одиночном матче Ник Кирьос оказался сильнее испанского теннисиста, а паритет в счёте между командами восстановил Милош Раонич, в двух партиях обыгравший Джона Миллмана.