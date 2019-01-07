Сразу восемь представительниц России попробуют пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через сито квалификации. Для выхода в основу необходимо выиграть три матча.
Возглавила посев квалификационного турнира Вера Звонарёва, ещё три россиянки попали в число сеяных.
Пары с участием россиянок в первом круге выглядят следующим образом:
Вера Звонарёва (Россия, 1) — Астра Шарма (Австралия)
Варвара Флинк (Россия) — Анастасия Грымальска (Италия)
Ирина Хромачёва (Россия, 25) — Барбара Хаас (Австрия)
Ольга Дорошина (Россия) — Мисаки Дои (Япония, 22)
Людмила Самсонова (Россия) — Габриэлла Да Силва Фик (Австралия)
Вероника Кудерметова (Россия, 7) — Ясмине Паолини (Италия)
Анна Калинская (Россия) — Куирин Лемуан (Нидерланды)
Наталья Вихлянцева (Россия, 24) — Инъин Дуань (Китай).
Восемь россиянок стартуют в квалификации Australian Open