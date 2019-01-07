Восемь россиянок стартуют в квалификации Australian Open

Сразу восемь представительниц России попробуют пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через сито квалификации. Для выхода в основу необходимо выиграть три матча.



Возглавила посев квалификационного турнира Вера Звонарёва, ещё три россиянки попали в число сеяных.



Пары с участием россиянок в первом круге выглядят следующим образом:



Вера Звонарёва (Россия, 1) — Астра Шарма (Австралия)



Варвара Флинк (Россия) — Анастасия Грымальска (Италия)



Ирина Хромачёва (Россия, 25) — Барбара Хаас (Австрия)



Ольга Дорошина (Россия) — Мисаки Дои (Япония, 22)



Людмила Самсонова (Россия) — Габриэлла Да Силва Фик (Австралия)



Вероника Кудерметова (Россия, 7) — Ясмине Паолини (Италия)



Анна Калинская (Россия) — Куирин Лемуан (Нидерланды)



Наталья Вихлянцева (Россия, 24) — Инъин Дуань (Китай).