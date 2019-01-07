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Эбден уступил Андреоccи в первом круге турнира в Сиднее

Эбден уступил Андреоccи в первом круге турнира в Сиднее
Теннис / ATP

Австралиец Мэттью Эбден не сумел выйти во второй круг домашних соревнований в Сиднее (Австралия), в трёх партиях уступив аргентинцу Гидо Андреосси — 6:3, 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. Эбден отметился 11 эйсами, 6 двойными ошибками и 2 реализованными брейк-пойнтами из 6. Победитель матча выполнил 7 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9.

Следующим соперником Андреосси станет первый номер посева грек Стефанос Циципас.

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.

07 января 2019 года, понедельник. 12:25 МСК
Сидней (м). 1-й круг
Матч окончен
Мэттью Эбден
Мэттью Эбден
Австралия
6:3
3:6
4:6
Гидо Андреосси
Гидо Андреосси
Аргентина
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