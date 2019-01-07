Эбден уступил Андреоccи в первом круге турнира в Сиднее

Австралиец Мэттью Эбден не сумел выйти во второй круг домашних соревнований в Сиднее (Австралия), в трёх партиях уступив аргентинцу Гидо Андреосси — 6:3, 3:6, 4:6.



Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. Эбден отметился 11 эйсами, 6 двойными ошибками и 2 реализованными брейк-пойнтами из 6. Победитель матча выполнил 7 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9.



Следующим соперником Андреосси станет первый номер посева грек Стефанос Циципас.

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.