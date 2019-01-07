Мугуруса победила Суарес-Наварро и сыграет с Бертенс на турнире в Сиднее

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг турнира в Сиднее (Австралия), в двух партиях обыграв соотечественницу Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 8 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сиднее Мугуруса поспорит с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, посеянной под седьмым номером.

Действующей чемпионкой этого турнира является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.