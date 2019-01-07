Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Нисиока обыграл Харрисона и вышел второй круг турнира в Сиднее

Нисиока обыграл Харрисона и вышел второй круг турнира в Сиднее
Теннис / ATP

Японский теннисист Йосихито Нисиока успешно стартовал на соревнованиях в Сиднее (Австралия). В двух партиях он уверенно обыграл американца Райана Харрисона — 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. Победитель отметился 2 эйсами и реализацией 3 брейк-пойнтов из 11. Двойных ошибок Йосихито не допустил. Американский теннисист выполнил 6 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и не сумел реализовать ни один из двух имевшихся у него брейк-пойнтов.

Следующим соперником Нисиоки станет победитель пары Андрей Рублёв (Россия) — Люка Пуи (Франция, 6).

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.

07 января 2019 года, понедельник. 14:55 МСК
Сидней (м). 1-й круг
Матч окончен
Райан Харрисон
Райан Харрисон
США
4:6
2:6
 
Йосихито Нисиока
Йосихито Нисиока
Япония
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент