Нисиока обыграл Харрисона и вышел второй круг турнира в Сиднее

Японский теннисист Йосихито Нисиока успешно стартовал на соревнованиях в Сиднее (Австралия). В двух партиях он уверенно обыграл американца Райана Харрисона — 6:4, 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. Победитель отметился 2 эйсами и реализацией 3 брейк-пойнтов из 11. Двойных ошибок Йосихито не допустил. Американский теннисист выполнил 6 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и не сумел реализовать ни один из двух имевшихся у него брейк-пойнтов.



Следующим соперником Нисиоки станет победитель пары Андрей Рублёв (Россия) — Люка Пуи (Франция, 6).

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.