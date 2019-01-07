Цуренко: цели на сезон — топ-20 и топ-10 рейтинга WTA

24-я ракетка мира из Украины Леся Цуренко рассказала о своих целях на 2019 год. На первом же турнире в новом сезоне она сумела дойти до финала, где в драматичном матче уступила чешке Каролине Плишковой.



«Цели на сезон? Первая, небольшая – это добраться до топ-20, а на год ставлю довольно хорошую цель – это топ-10. Для этого нужно будет серьёзно поработать и показать стабильно высокие результаты.



Сейчас я уже в Мельбурне. А по поводу отказа от выступлений в Сиднее, то я решила поберечь ногу, чтобы быть в оптимальной форме к Аustralian Open. В планах на сегодня — отдых, и дальше уже начинать делать упражнения для стопы и потихоньку возвращаться на корт. В ближайшее время, надеюсь, смогу вернуться. Матчей в Брисбене я сыграла достаточно много, чтобы почувствовать себя в игровых моментах. Так что будут обычные тренировки, плюс много игры на счёт с разными теннисистами», — цитирует Цуренко «Большой теннис Украины».

Цуренко: поражение от Плишковой — важный урок