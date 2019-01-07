Федерер заплакал, вспоминая о погибшем тренере Питере Картере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в интервью CNN рассказал о своём бывшем тренере Питере Картере, который погиб в автомобильной аварии в 2002 году. Федерер заплакал, вспоминая Картера.



«Знакомство с Питером? Это милая история. Мы познакомились, когда он приехал играть клубный турнир в Базеле. Я тогда был маленький, а он был одной из звёзд команды. Мне повезло, что я начал заниматься под его руководством.



Они постоянно созванивались с Дарреном Кейхиллом (тренировал Ллейтона Хьюитта. — Прим. «Чемпионата») и рассказывали друг другу, что у них есть особенный ученик. И мы с Ллейтоном играли друг с другом в 14, 16, 18, 20 лет, а потом и всю карьеру. Кто знал, что мы оба выиграем «Уимблдон», будем первыми ракетками мира?



Что бы он подумал, если бы увидел меня сейчас с 20 титулами на ТБШ? Надеюсь, он бы гордился. Полагаю, он не хотел, чтобы я растерял свой талант. Думаю, его смерть стала определённым звонком для меня, я начал упорно тренироваться», — сказал Федерер.

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