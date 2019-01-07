Российская теннисистка Анна Калинская выиграла турнир серии ITF W25 в Плейфорде (Австралия). В финальном мачте Калинская в двух сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 6:4. Россиянка один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку, на счету Рыбакиной 4 эйса и 6 ошибок на подаче.

В ходе соревнований 20-летняя Калинская также в двух сетах обыграла Ивану Попович из Австралии, австрийку Барбару Хаас и француженку Хлоэ Паке. Гейм у россиянки удалось взять только Марине Заневской из Бельгии в четвертьфинале.

166-я ракетка мира Калинская сыграет в квалификации Открытого чемпионата Австралии, начав соревнования со встречи с голландкой Куирин Лемуан. Для выхода в основную сетку необходимо выиграть три матча.