Федерер: не думаю перед каждым турниром, что это мои последние соревнования

37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что живёт настоящим и считает это ключом к продолжению карьеры.

«Продолжая карьеру, я не думаю перед каждым турниром, что это мои последние соревнования. Я просто пытаюсь наслаждаться моментом таким, какой он есть. Мне любопытно наблюдать за происходящим. Такие события, как Кубок Лейвера и другие командные соревнования, сближают игроков. Мужчины и женщины, конечно, проводят много турниров вместе, но это не одно и то же, как на Кубке Хопмана, когда мы играем друг с другом на одном корте. Мне хотелось бы, чтобы международный теннис здесь, в Перте, продолжился. Если это будет Кубок Хопмана — здорово, а если нет — жаль, ведь столько лет нас связывало это невероятное событие. Игрокам всегда нравился этот турнир, и будем надеяться, что он продолжится в той или иной форме», — приводит слова Федерера Tennis World USA.