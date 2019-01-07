Халеп: через 10 лет я бы хотела иметь троих детей и завершить с теннисом

Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о своих планах на ближайшие годы.

«Конечно, я не похожа на некоторых игроков, которые выиграли 10 или даже 20 турниров «Большого шлема». Но приехав из неизвестной Констанцы, стать лучшей — это огромное достижение для румынки, да и лично для меня. Теперь я хотела бы стать лучшей в Кубке Федерации, мечтаю о титуле на Олимпиаде в 2020 году. Хочу также снова выиграть турнир «Большого шлема», чтобы снова завершить год на первом месте в рейтинге WTA. Но я не буду давить на себя. У меня впереди ещё несколько лет тенниса, а затем я хочу в совершенстве заняться другим. Через 10 лет я бы хотела иметь троих детей, красивую семью и завершить с теннисом, зная, что отдала ему всё», — приводит слова Халеп The Guardian.