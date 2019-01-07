Федерер: даже немного сожалел, что с разных сторон сетки с Сереной Уильямс

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от матча с американкой Сереной Уильямс на Кубке Хопмана, который состоялся 1 января 2019 года. Белинда Бенчич и Федерер в миксте обыграли Уильямс и Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:2, 4:3 (5:3). Благодаря такому результату швейцарцы обыграли американцев с общим счётом 2-1.

«Это было очень забавно, мне очень понравилось. Все четверо игроков показали отличное спортивное мастерство и наслаждались игрой. И болельщикам понравилось. Не было драм и обид — всё было здорово! Да и потом, просто помериться силами с Сереной, посмотреть на её игру, её чемпионскую игру — как она читает игру, обдумывает действия. Даже немного сожалел, что я с ней с разных сторон от сетки. Глядя на неё в ходе розыгрыша, понимаешь, почему она выиграла так много парных, а особенно одиночных матчей. Это был кайф, мне очень понравилось», — приводит слова Федерера Tennis World USA.