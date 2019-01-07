Кар. Плишкова: Мельбурн — любимый город и любимый турнир «Большого шлема»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала, как удалось начать 2019 год с победы на турнире в Брисбене (Австралия). В финале Плишкова добилась волевой победы в матче с украинкой Лесей Цуренко со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

«Иногда нужно бороться за некоторые матчи, когда вы не чувствуете себя прекрасно, как и я не слишком хорошо чувствовала себя в финале. Но это финал, поэтому я просто отдала всё, что у меня осталось. И это того стоило. Я провела несколько хороших матчей на этой неделе, несколько — не самых лучших, но в итоге сумела добраться до титула.

Люблю Мельбурн. Думаю, это мой любимый город и любимый турнир «Большого шлема». С нетерпением жду, когда окажусь там, и не важно, как буду играть. Я просто очень люблю это место и буду наслаждаться. Люблю всю Австралию, поэтому чувствую себя здесь более счастливой. Все такие позитивные, что трудно грустить», — приводит слова Плишковой WTA Insider.