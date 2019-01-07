Тренер: Джокович хочет побить рекорд Федерера

Тренер первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича, словак Мариан Вайда сообщил, что его подопечный поставил перед собой самые высокие цели в сезоне-2019. В 2015–2016 годах Джокович уже выигрывал четыре турнира «Большого шлема» подряд, но не в течение одного года.

«Новак хотел бы выиграть четыре турнира «Большого шлема» за год. Мы также говорим о рекорде Роджера Федерера по числу титулов. У Новака — 14, у Роджера — 20. Конечно, для этого ему нужно много тренироваться и оставаться здоровым. Это единственный шанс собрать «Большой шлем», — приводит слова Вайды Sport.cz.

В 2018 году Джокович выиграл два турнира «Большого шлема» — Уимблдон и Открытый чемпионат США, а также турниры в Цинциннати и в Шанхае.

«Мы не ожидали такого успеха. Когда я вернулся к Новаку, то нашёл его в таком состоянии, когда ему не по силам было выиграть матч на высоком уровне. Я знал, что он снова станет чемпионом, но не ожидал, что это произойдёт так рано. В 2019 году мы столкнёмся с повышенным давлением. Новаку нужно будет подтверждать свою роль фаворита.

Между нами хорошие отношения. Новак говорит, что я для него член семьи. У нас похожий менталитет. Я еще не выучил сербский язык, говорю по-английски, но знаю некоторые слова по-сербски», — добавил Вайда.