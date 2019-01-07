Маррей, Хачанов, Циципас и Гоффен выступят на турнире в Марселе

Стал известен заявочный список турнира категории ATP250, который пройдёт в Марселе (Франция) с 16 по 24 февраля 2019 года.

Титул будет защищать россиянин Карен Хачанов. Подтвердили своё участие также британец Энди Маррей и Кайл Эдмунд, хорват Борна Чорич, грек Стефанос Циципас, бельгиец Давид Гоффен, кореец Чхун Хён, Денис Шаповалов из Канады, испанец Фернандо Вердаско, французы Жиль Симон, Гаэль Монфис, Пьер-Юг Эрбер, Бенуа Пэр и Жереми Шарди, венгр Мартон Фучович, Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины, австралиец Мэттью Эбден, итальянец Маттео Берреттини и Михаил Кукушкин из Казахстана. Первый запасной — чех Томаш Бердых. Среди запасных также россиянин Андрей Рублёв.

Призовой фонд турнира категории ATP250 в Марселе составит € 668 485.