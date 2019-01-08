Феррер: очень счастлив сыграть на одном из моих любимых турниров в Окленде

36-летний испанский теннисист Давид Феррер объяснил, почему выбрал турнир в Окленде, который он выигрывал четыре раза, одним из шести в своём прощальном туре.

«Люди всегда относятся ко мне, как к новозеландскому парню, и это одна из причин, почему я здесь. В прошлом году у меня было пять или шесть приоритетных турниров, и Окленд был одним из них.

Я играл здесь, в Окленде, 14 лет. Конечно, это другой язык, другая культура, но когда я здесь, я чувствую себя очень счастливо и комфортно. Для меня обычно очень трудно ощутить комфорт в стране, где говорят на другом языке.

Я очень счастлив сыграть на одном из моих любимых турниров, хоть и в последний раз. Конечно, это будет тяжёлый стартовый матч с Робином Хасе, мне приятно снова играть на центральном корте», — приводит слова Феррера New Zealand Herald.