Викери заменила Вандевей в основной сетке Australian Open

Американская теннисистка Коко Вандевей отказалась от участия в первом в сезоне турнире «Большого шлема» Australian Open. В основной сетке её заменила соотечественница Сачия Викери.

Японская спортсменка Майо Хиби снялась с квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. Циммерманн Кимберли из Бельгии и британка Наоми Броэди заняли освободившиеся места в отборочном турнире, сообщается в «Твиттере» Australian Open.

Ранее стало известно, что сразу 11 россиянок попробуют пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через сито квалификации. Для выхода в основу необходимо выиграть три матча. Возглавила посев отборочного турнира Вера Звонарёва. Среди сеяных Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачёва и Софья Жук.