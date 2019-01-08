Рублёв вышел во второй круг турнира в Сиднее, уверенно победив Пуи

Российский теннисист Андрей Рублёв (Q) вышел во второй раунд турнира в Сиднее (Австралия). В первом круге прошедший квалификацию Рублёв уверенно обыграл француза Люка Пуи (6) — 6:2, 6:3.
За место в 1/4 финала россиянин поспорит с другим квалифицированным— японцем Йосихито Нисиокой, который в первом круге одолел американца Райана Харрисона со счётом 6:4, 6:2.
В параллельной встрече итальянец Андреас Сеппи (8) обыграл Жереми Шарди – 7:5, 2:6, 6:4.
В другом матче испанец Гильермо Гарсия-Лопес (Q) оказался сильнее американца Дениса Кудлы – 7:5, 6:4. За право выйти в четвертьфинал Гильермо сразится с третьей ракеткой турнира аргентинцем Диего Шварцманом.
Посмотреть сетку турнира можно на «Чемпионате».
Рублёв вышел в основную сетку турнира в Сиднее
08 января 2019 года, вторник. 04:10 МСК
Сидней (м). 1-й круг
Матч окончен
Андрей Рублёв
6:2
6:3
Люка Пуи
08 января 2019 года, вторник. 03:10 МСК
Сидней (м). 1-й круг
Матч окончен
Жереми Шарди
5:7
6:2
4:6
Андреас Сеппи