Панова и Зигемунд проиграли на старте турнира в Хобарте в парном разряде

Российская теннисистка Александра Панова и немка Лаура Зигемунд не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Хобарте (Австралия) в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях проиграли румынке Ралуке Олару и представительнице Казахстана Галине Воскобоевой со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Александра и Лаура ни разу не подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте Олару и Воскобоева поспорят с румынкой Моникой Никулеску и китаянкой Ян Чжаосюань, посеянными под третьим номером. Турнир завершится 12 января.