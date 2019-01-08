Александрова уступила Стивенс в Сиднее, ведя по ходу матча 6:0, 5:3

Российская теннисистка Екатерина Александрова (Q) не смогла пробиться во второй круг турнира в Сиднее (Австралия), в трёх партиях проиграв американке Слоан Стивенс, посеянной под четвёртым номером, со счётом 6:0, 6:7 (3:7), 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 час 38 минут.

Александрова 6 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 брейка. Во втором сете россиянка вела 5:3, а при счёте 5:4 не смогла реализовать подачу на матч.

За выход в четвертьфинал Стивенс поспорит с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (Q).

Сидней. Женщины. Первый круг

Присцилла Хон (Австралия, Q) — Татьяна Мария (Германия, LL) — 6:3, 7:6 (7:4).

Эшли Барти (Австралия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:3, 6:3.

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Даниэль Коллинз (США, Q) — 7:6 (7:4), 6:3.

