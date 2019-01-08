Жук вышла во второй раунд квалификации Australian Open, Ивахненко выбыла

Российская теннисистка Софья Жук, посеянная в квалификации Открытого чемпионата Австралии под 12-м номером, вышла во второй круг, одолев хорватку Яну Фетт со счётом 5:7, 6:2, 6:4. Софья 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 11 двойных ошибок и 3 брейка.



Следующей соперницей россиянки будет американка Кристина Макхэйл.

Валентина Ивахненко проиграла испанке Алёне Большовой-Садойнов со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 5:7.

Всего в квалификации сыграют 11 представительниц России. В первом раунде также состоятся матчи:

Вера Звонарёва (Россия, 1) — Астра Шарма (Австралия).

Варвара Флинк (Россия) — Анастасия Грымальска (Италия).

Ирина Хромачёва (Россия, 25) — Барбара Хаас (Австрия).

Ольга Дорошина (Россия) — Мисаки Дои (Япония, 22).

Людмила Самсонова (Россия) — Габриэлла Да Силва Фик (Австралия).

Вероника Кудерметова (Россия, 7) — Ясмине Паолини (Италия).

Анна Калинская (Россия) — Куирин Лемуан (Нидерланды).

Наталья Вихлянцева (Россия, 24) — Инъин Дуань (Китай).

Деяна Раданович (Сербия) — Виталия Дьяченко (Россия, 20).