Вторая сеяная Бузэрнеску проиграла Бенчич на старте турнира в Хобарте

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под вторым номером, в первом круге проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 6:4, 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут.

Бузэрнеску 4 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 11 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хобарте Бенчич поспорит либо со шведкой Юханной Ларссон, либо с австралийкой Зои Хивз, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.