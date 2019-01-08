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Вторая сеяная Бузэрнеску проиграла Бенчич на старте турнира в Хобарте

Вторая сеяная Бузэрнеску проиграла Бенчич на старте турнира в Хобарте
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под вторым номером, в первом круге проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 6:4, 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут.

Бузэрнеску 4 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 11 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хобарте Бенчич поспорит либо со шведкой Юханной Ларссон, либо с австралийкой Зои Хивз, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

08 января 2019 года, вторник. 07:00 МСК
Хобарт. 1-й круг
Юханна Ларссон
Юханна Ларссон
Швеция
 
 
 
Зои Хивз
Зои Хивз
Австралия
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