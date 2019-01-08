Квитова: я по-настоящему рада, что смогла победить Соболенко

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в первом круге турнира в Сиднее (Австралия) со счётом 6:1, 7:5.

«Арина прибыла из Шэньчжэня, где завоевала титул. Я понимала, что матч будет непростым. Я осталась довольна своей игрой в первом круге. У Соболенко мощная подача и очень сильные удары с задней линии. Я по-настоящему рада, что смогла победить», — приводит слова Квитовой официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сиднее Квитова поспорит с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй.

Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.