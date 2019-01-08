Эбден: наблюдая за 37-летним Федерером ты каждый раз вдохновляешься

Австралийский теннисист Мэттью Эбден прокомментировал спортивное долголетие 37-летнего швейцарца, 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера.



«Наблюдая за 37-летним Роджером ты каждый раз вдохновляешься и чувствуешь, что хочешь играть ещё много-много лет. Сейчас мне 31, но я чувствую, что мне 25 или 23. Я слежу за своим телом и надеюсь, что ещё продолжу играть на протяжении пяти лет.



Я продолжаю прогрессировать даже сейчас, поэтому надеюсь продолжать в том же духе. На данном этапе карьеры я просто наслаждаюсь процессом и пытаюсь извлечь максимум из своих способностей», — цитирует Эбдена Tennis World USA.



Ранее жена Мэттью Эбдена Ким выразила восхищение женой Роджера Федерера Миркой.