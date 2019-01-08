Ван Эйтванк вышла во второй круг турнира в Хобарте

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под восьмым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу США Мэдисон Бренгл, попавшую в основную сетку в статусе «лаки-лузера», со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.

Элисон 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хобарте Ван Эйтванк поспорит со словачкой Анной Шмидловой.

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.