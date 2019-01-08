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Миллман обыграл Тиафо и вышел во второй круг турнира в Сиднее

Миллман обыграл Тиафо и вышел во второй круг турнира в Сиднее
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Джон Миллман добыл волевую победу на старте домашних соревнований в Сиднее. В трёх партиях он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо — 4:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 40 минут. На счету победителя 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Тиафо отметился 15 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 5.

Следующим соперником Миллмана станет победитель пары Мартон Фучович (Венгрия, 7) — Джеймс Дакворт (Австралия).

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.

08 января 2019 года, вторник. 07:25 МСК
Сидней (м). 1-й круг
Матч окончен
Джон Миллман
Джон Миллман
Австралия
4:6
7
7:6
5
7:5
Фрэнсис Тиафо
Фрэнсис Тиафо
США
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