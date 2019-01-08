Феррер — о разгроме Хасе: рад возможности сыграть ещё один матч в Окленде

Испанец Давид Феррер прокомментировал свою уверенную победу над теннисистом из Нидерландов Робином Хасе, которую он одержал в матче первого круга соревнований в Окленде (Новая Зеландия). 36-летний Феррер выиграл в двух партиях — 6:2, 6:1.



«Я очень рад получить возможность ещё один раз сыграть на корте Окленда. Спасибо большое каждому из болельщиков за поддержку, мне невероятно приятно и радостно быть здесь.



Моя цель — закончить турнир как можно лучше. Сейчас я очень доволен своей игрой. Стараюсь наслаждаться каждым моментом, который я провожу на корте», — цитирует Феррера официальный сайт ATP.



Ранее теннисист заявил, что завершит профессиональную карьеру после грунтового «Мастерса» в Мадриде.