Потапова и Ястремская вышли в четвертьфинал турнира в Хобарте в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Потапова и украинка Даяна Ястремская вышли в четвертьфинал турнира в Хобарте (Австралия) в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли австралиек Элисон Бэй и Эннерли Поулос, получивших «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Потапова и Ястремская 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Анастасия и Даяна поспорят с победительницами матча Кейтлин Кристиан (США)/Алекса Гуарачи (Чили) — Ирина Бегу (Румыния)/Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 2).

Турнир в Хобарте завершится 12 января.