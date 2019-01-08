Умбер обыграл Куэваса в первом круге турнира в Окленде

Французский теннисист Уго Умбер успешно преодолел барьер первого раунда соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В двух партиях он оказался сильнее уругвайца Пабло Куэваса — 7:5, 6:1.



Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Победитель матча отметился 6 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией 4 брейк-пойнтов из 6. На счету Куэваса 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 1 брейк.



Следующим соперником 20-летнего француза станет представитель Германии Филипп Кольшрайбер. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.



Соревнования категории ATP-250 завершатся 12 января. Действующим чемпионом ASB Classic является испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее принял решение пропустить турнир.