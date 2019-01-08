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Умбер обыграл Куэваса в первом круге турнира в Окленде

Умбер обыграл Куэваса в первом круге турнира в Окленде
Теннис / ATP

Французский теннисист Уго Умбер успешно преодолел барьер первого раунда соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В двух партиях он оказался сильнее уругвайца Пабло Куэваса — 7:5, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Победитель матча отметился 6 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией 4 брейк-пойнтов из 6. На счету Куэваса 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

Следующим соперником 20-летнего француза станет представитель Германии Филипп Кольшрайбер. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Соревнования категории ATP-250 завершатся 12 января. Действующим чемпионом ASB Classic является испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее принял решение пропустить турнир.

08 января 2019 года, вторник. 09:00 МСК
Окленд. 1-й круг
Матч окончен
Пабло Куэвас
Пабло Куэвас
Уругвай
5:7
1:6
 
Уго Умбер
Уго Умбер
Франция
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