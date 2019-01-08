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Костюк — о победе в квалификации: я чуть было не расплакалась, выходя на корт

Костюк — о победе в квалификации: я чуть было не расплакалась, выходя на корт
Теннис / Australian Open 2019

Украинка Марта Костюк прокомментировала свой выход во второй круг квалификационного турнира к Открытому чемпионату Австралии. В двух партиях она обыграла словачку Яну Чепелову — 6:3, 7:5.

«Я чувствую, что это был не лучший мой матч, но я счастлива, что прошла через это. Никогда в жизни я так не нервничала перед своей игрой. Открою вам секрет — когда я выходила на корт, то чуть было не расплакалась.

Мне жаль Яну, ведь она получила травму накануне матча. Такие игры непросто выигрывать — немного расслабляешься во время розыгрышей, но понимаешь, что нужно обязательно обыграть травмированного соперника. Подобные победы нельзя праздновать слишком долго.

Да, я не получила «уайлд-кард» от организаторов, и это значит, что мне нужно пройти прошлогодний путь заново. И я знаю, что способна на это», — цитирует Костюк официальный сайт Australian Open.

На прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии Костюк в 15-летнем возрасте пробилась в основную сетку турнира через сито квалификации, после чего вышла в третий раунд соревнований.

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