Бенчич: я никогда не стану теннисисткой, которая не показывает эмоций

Швейцарка Белинда Бенчич прокомментировала победу над румынкой Михаэлой Бузэрнеску в первом круге турнира в Хобарте (Австралия) со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

«Это был невероятный матч, полный взлётов и падений. Потребовалось упорно трудиться. Все матчи — это тяжёлый труд, но этот — особенно, в связи с ветром. Я понимала, что 6:2, 6:2 не выиграю, потому что ветер был очень сильным. Я старалась доставать как можно больше мячей. В таких условиях нелегко рассчитывать на хорошие розыгрыши. Здесь сложно подобрать какую-то тактику, поэтому я просто била по мячу и вынуждала соперницу ошибаться.

Я очень эмоциональный игрок, поэтому иногда чувствовала, что ветер против меня. Я расстраивалась, но должна была помнить, что условия для нас были одинаковыми. Иногда эмоции мне помогают, и я начинаю прибавлять. Иногда их уже чересчур, но такой я человек. Я никогда не стану теннисисткой, которая не показывает эмоций", — цитирует Бенчич официальный сайт тура.

На минувшей неделе Белинда и Роджер Федерер выиграли Кубок Хопмана в Перте.

«Я нашла немало позитивных моментов по итогам выступления на этом турнире. Я обожаю играть в Кубке Хопмана. Я провела четыре отличных матча, так что получила отличную игровую практику. Мне противостояли прекрасные соперницы, это потрясающий опыт», — сказала Бенчич.