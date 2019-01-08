Лидер посева Гарсия проиграла Кенин в первом круге турнира в Хобарте

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под первым номером, не смогла выйти во второй круг. На старте соревнований она проиграла представительнице США Софье Кенин со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Лидер посева 5 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету американки 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хобарте Кенин поспорит с Онс Жабер из Туниса.

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.