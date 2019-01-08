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Фучович обыграл Дакворта и вышел во второй круг турнира в Сиднее

Фучович обыграл Дакворта и вышел во второй круг турнира в Сиднее
Теннис / ATP

Продолжаются матчи первого раунда на соревнованиях в Сиднее (Австралия). Венгерский теннисист Мартон Фучович (7) одержал победу над хозяином местных кортов Джеймсом Даквортом — 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. На счету Фучовича 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка. Его соперник отметился 6 подачами навылет, 2 двойными ошибками и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 2 из 2.

Следующим соперником седьмой ракетки турнира станет ещё один представитель Австралии Джон Миллман.

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир из-за усталости.

08 января 2019 года, вторник. 09:00 МСК
Сидней (м). 1-й круг
Матч окончен
Мартон Фучович
Мартон Фучович
Венгрия
3:6
6:3
6:4
Джеймс Дакворт
Джеймс Дакворт
Австралия
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