Фучович обыграл Дакворта и вышел во второй круг турнира в Сиднее

Продолжаются матчи первого раунда на соревнованиях в Сиднее (Австралия). Венгерский теннисист Мартон Фучович (7) одержал победу над хозяином местных кортов Джеймсом Даквортом — 3:6, 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. На счету Фучовича 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка. Его соперник отметился 6 подачами навылет, 2 двойными ошибками и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 2 из 2.



Следующим соперником седьмой ракетки турнира станет ещё один представитель Австралии Джон Миллман.



Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир из-за усталости.