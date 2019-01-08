Азаренко вновь победила Бушар на выставочном турнире в Аделаиде

В Аделаиде (Австралия) продолжается выставочный турнир World Tennis Challenge, в котором принимают участие команды Пэта Кэша и Анри Леконта. В стартовом матче второго игрового дня бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси, представляющая команду Леконта, обыграла канадку Эжени Бушар со счётом 8:4. Накануне бывшая первая ракетка мира победила эту же соперницу со счётом 6:2, 4:6, [10:8].

В первый день турнира хорват Борна Чорич из команды Кэша проиграл представителю Испании Фернандо Вердаско со счётом 7:6 (7:2), 3:6, [3:10].



В парной встрече Кэш и Чорич победили Леконта и Бушар со счётом 7:6 (7:1).

Ранее от участия в World Tennis Challenge отказались немец Александр Зверев и американка Коко Вандевей. Соревнования в Аделаиде завершатся сегодня, 8 января.