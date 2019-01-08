Томпсон — первый четвертьфиналист турнира в Сиднее

Представитель Австралии Джордан Томпсон в матче второго раунда соревнований в Сиднее (Австралия) добыл волевую победу над японцем Таро Дэниэлом — 3:6, 7:6 (7:5), 6:0. Австралиец уступал с брейком во второй партии, однако сумел выиграть 10 геймов из 12 следующих.



За 1 час и 36 минут игрового времени Томпсон выполнил 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта. Его соперник отметился 5 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующим соперником австралийца станет победитель пары Алекс де Минор (Австралия, 5) — Райлли Опелка (США).

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.