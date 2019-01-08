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Томпсон — первый четвертьфиналист турнира в Сиднее

Томпсон — первый четвертьфиналист турнира в Сиднее
Теннис / ATP

Представитель Австралии Джордан Томпсон в матче второго раунда соревнований в Сиднее (Австралия) добыл волевую победу над японцем Таро Дэниэлом — 3:6, 7:6 (7:5), 6:0. Австралиец уступал с брейком во второй партии, однако сумел выиграть 10 геймов из 12 следующих.

За 1 час и 36 минут игрового времени Томпсон выполнил 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта. Его соперник отметился 5 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующим соперником австралийца станет победитель пары Алекс де Минор (Австралия, 5) — Райлли Опелка (США).

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.

08 января 2019 года, вторник. 10:50 МСК
Сидней (м). 2-й круг
Матч окончен
Джордан Томпсон
Джордан Томпсон
Австралия
3:6
7
7:6
5
6:0
Таро Дэниэл
Таро Дэниэл
Япония
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