Томич победил Сока, Типсаревич — Каблера на выставочном турнире в Куйонге

В Куойнге (пригород Мельбурна) стартовал традиционный выставочный турнир. Австралиец Бернард Томич в первом матче игрового дня одолел американца Джека Сока со счётом 5:7, 6:4, [10:6].

Серб Янко Типсаревич сломил сопротивление австралийца Джэйсона Каблера — 6:4, 3:6 [12:10]. Серб Филип Краинович оказался сильнее боснийца Дамира Джумхура — 6:3, 6:2.

В миксте Бернард и Сара Томич победили Джона и Сэлли Пирс — 6:4. Американка Аманда Анисимова снялась с матча с британкой Кэйти Бултер, проиграв первый сет со счётом 4:6.

На 9 января запланированы матчи: Марин Чилич (Хорватия) — Кевин Андерсон (ЮАР), Бернард Томич (Австралия) — Ник Кирьос (Австралия), Пэн Шуай (Китай) — Айла Томлянович (Австралия), Алексей Попырин (Австралия) — Марк Полманс (Австралия).