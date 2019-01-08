Надаль: я абсолютно здоров, почему бы не выиграть Australian Open?

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал подготовку к первому мэйджору в году.



«Мне очень понравилось играть здесь. Я счастлив вернуться на корт и счастлив, что снова здоров. На выставочном турнире Fast4 в Сиднее я абсолютно не чувствовал боли.



Могу ли я претендовать на победу в Мельбурне? Почему бы и нет? Конечно, было бы лучше, сыграй я полноценный турнир в Абу-Даби и не снимись с соревнований в Брисбене. Тем не менее я отлично чувствую себя на корте, хорошо работаю с мячом, и это самое главное. Единственная проблема в том, что я давно не играл в официальных матчах», — цитирует Надаля Sky Sports.

Напомним, испанец пропустил концовку прошлого сезона из-за операции на голеностопе.

Открытый чемпионат Австралии, действующим победителем которого является швейцарец Роджер Федерер, стартует 14 января.