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Саккари уступила Линетт в первом круге турнира в Хобарте

Саккари уступила Линетт в первом круге турнира в Хобарте
Теннис / WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под четвёртым номером, не смогла выйти во второй круг. На старте соревнований она в трёх партиях уступила представительнице Польши Магде Линетт, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.

Саккари 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хобарте Линетт поспорит с бельгийкой Гретье Миннен (Q).

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

08 января 2019 года, вторник. 12:20 МСК
Хобарт. 1-й круг
Матч окончен
Мария Саккари
Мария Саккари
Греция
6:3
2:6
4:6
Магда Линетт
Магда Линетт
Польша
Лидер посева Гарсия проиграла Кенин в первом круге турнира в Хобарте
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