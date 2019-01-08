Саккари уступила Линетт в первом круге турнира в Хобарте

Греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под четвёртым номером, не смогла выйти во второй круг. На старте соревнований она в трёх партиях уступила представительнице Польши Магде Линетт, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.

Саккари 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хобарте Линетт поспорит с бельгийкой Гретье Миннен (Q).

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.