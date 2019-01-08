Томич: мячи, заготовленные для Australian Open, ужасны, они выглядят дёшево

Австралийский теннисист Бернард Томич раскритиковал мячи, которые будут использоваться на Открытом чемпионате Австралии.



«Мячи, которые предоставляют организаторы Australian Open, просто ужасны. Не пойму, что это вообще такое. Я не знаком с нюансами, но выглядят мячи очень дёшево.



Ожидания от Открытого чемпионата Австралии? Может быть, выход в третий раунд, возможно, четвёртый, как я уже проделывал 100 раз. Не знаю, посмотрим», — цитирует Томича The Sydney Morning Herald.



26-летний теннисист трижды выходил в четвёртый круг австралийского мэйджора. Это не самые большие результаты для него на турнирах «Большого шлема» — в 2011 году он добирался до четвертьфинала Уимблдона. В данный момент теннисист располагается на 85-й строчке в рейтинге ATP.