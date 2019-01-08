Шварцман: для меня спорт № 1 — это футбол

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о своём любимом виде спорта и посетовал на низкий рост.



«На протяжении всего детства я был уверен, что стану футболистом. Это спорт № 1 для меня. Теннисом я увлёкся лишь потому, что у меня стало лучше получаться в этом виде спорта.



Если бы я был выше на 20 сантиметров, то однозначно был бы более сильным теннисистом. Впрочем, я мог бы не получить всего того, что имею сейчас. Тем не менее подача крайне важна в теннисе, и я пытаюсь восполнить её отсутствие другими компонентами. Мои сильные качества? Я быстр, силён ментально, никогда не сдаюсь и думаю на корте», — цитирует Шварцмана Tennis World USA.

В данный момент Диего располагается на 19-й строчке в рейтинге ATP.