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Шварцман: для меня спорт № 1 — это футбол

Шварцман: для меня спорт № 1 — это футбол
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о своём любимом виде спорта и посетовал на низкий рост.

«На протяжении всего детства я был уверен, что стану футболистом. Это спорт № 1 для меня. Теннисом я увлёкся лишь потому, что у меня стало лучше получаться в этом виде спорта.

Если бы я был выше на 20 сантиметров, то однозначно был бы более сильным теннисистом. Впрочем, я мог бы не получить всего того, что имею сейчас. Тем не менее подача крайне важна в теннисе, и я пытаюсь восполнить её отсутствие другими компонентами. Мои сильные качества? Я быстр, силён ментально, никогда не сдаюсь и думаю на корте», — цитирует Шварцмана Tennis World USA.

В данный момент Диего располагается на 19-й строчке в рейтинге ATP.

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