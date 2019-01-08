Азаренко помогла команде Леконта выиграть выставочный турнир в Аделаиде

В Аделаиде (Австралия) завершился выставочный турнир World Tennis Challenge, в котором принимали участие команды Пэта Кэша и Анри Леконта. По итогам первого дня команда Леконта вела 2-1.

В стартовом матче второго игрового дня бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси, представляющая команду Леконта, обыграла канадку Эжени Бушар со счётом 8:4.

Затем испанец Фернандо Вердаско (команда Леконта) победил хорвата Борну Чорича со счётом 6:3, 6:2.



В парной встрече Леконт и Вердаско оказались сильнее Кэша и испанца Даниэля Муньос-де ла Навы — 7:5. В итоге команда Леконта одержала победу со счётом 5-1.



От участия в World Tennis Challenge отказались немец Александр Зверев и американка Коко Вандевей.