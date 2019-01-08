Осака и Нисикори снялись в рекламе лапши в стиле аниме

Лидеры японского тенниса Кей Нисикори и Наоми Осака снялись в рекламе лапши быстрого приготовления Nissin. По задумке авторов, теннисисты играют друг с другом в образах аниме-персонажей.

Видео можно увидеть в «твиттере» Наоми Осаки.

21-летняя Осака — четвёртая ракетка мира и победительница Открытого чемпионата США—2018. Наоми — первая теннисистка из Японии, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема».



29-летний Нисикори — экс-четвёртая ракетка мира, финалист US Open 2014 и бронзовый олимпийский призёр в Рио-де-Жанейро. В текущем сезоне Кей выиграл соревнования в Брисбене, прервав неудачную серию из девяти подряд проигранных финалов. В решающем матче японец оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.